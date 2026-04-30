В Челябинске пожарные помыли танки перед Днем Победы

Фото: Анна Кобякова

В челябинском Саду Победы накануне 9 мая вымыли экспонаты Музея военной техники.

Как сообщили в мэрии, «банные процедуры» машинам на экспозиции устраивают каждую весну уже на протяжение 15 лет.

Пожарные поливали запылившиеся за зиму танки, самоходки и сторожевой катер водой, а волонтеры вытирали машины после «душа».

