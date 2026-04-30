Школьники из Сима придумали беспилотник для обработки заводских труб

Фото: ГК «Геоскан»

Команда школьников из города Сим стала победителем всероссийского конкурса по робототехнике «Hello, Pioneer!» / «Привет, Пионер!». Ребята заняли первое место в номинации «Конструкторский проект» с разработкой «Беспилотники для клининговых работ».

Юные конструкторы спроектировали модель беспилотного летательного аппарата для технического обслуживания труднодоступных объектов. Устройство способно распылять водный раствор на поверхность. Это позволяет использовать его для очистки фасадов зданий, окон, заводских труб и оборудования, расположенного на высоте. Кроме того, дрон подходит для отработки инженерных задач в образовательных кружках. Авторы проекта рассматривали несколько сценариев: обслуживание фасадов, очистка окон, уход за заводскими трубами и техническое обслуживание высотного оборудования.

В очный финал конкурса вышли 20 участников из 10 регионов России. Они представили 11 проектов в двух номинациях.

«Hello, Pioneer!» / «Привет, Пионер!» — конкурс ГК «Геоскан», который проходит с 2021 года. В 2025/26 учебном году он вошёл в перечень Минпросвещения России для школьников 5–11 классов и студентов СПО до 19 лет.

