В Челябинске открыт набор в хоккейную академию «Красная машина»

Директором академии «Красная машина-Челябинск» в Ледовой арене «Айсберг» стала Ольга Алейникова, инициатором проекта стал Роман Ротенберг. Фото предоставлено редакции.

В Челябинске открывается новая спортивная школа по хоккею. Об стало известно из недавнего обращения первого вице-президента Федерации хоккея России, основателя Детской спортивной школы «Красная Машина Юниор» Романа Ротенберга.

Роман Борисович, презентуя открытие хоккейной академии, отметил, что прием заявок в детские команды уже открыт, а тренировки начнутся уже с 1 августа на базе ледовой арены «Айсберг» что в поселке Кременкуль.

— Челябинск — город с большими хоккейными традициями, и для нас большая ответственность стать частью этой истории, — прокомментировал открытие Роман Ротенберг.

Уже известно, что в академию открыт набор открыт для мальчиков 2015–2022 годов рождения с разным уровнем подготовки — как тех, кто только пробует себя в хоккее, так и уже играющих ребят.

В основе программы подготовки, как заявляют руководители академии, будут лежать принципы поэтапного и своевременного развития детей и подростков на основе новейших отечественных и мировых разработок в сфере подготовки юных хоккеистов. Техника, тактика и физическая подготовка будут сочетаться с развитием игрового мышления и образованием.

Воспитанники, проявляющие наилучшие спортивные успехи, могут получить возможность пройти дополнительную подготовку или получить предложения от профессиональных клубов.

Директором академии стала Ольга Алейникова, которого до этого входила в число топ-менеджеров баскетбольного клуба «ЧБК», курируя, в том числе, и детский спорт.

— Для нас важно не только то, как ребенок катается, бросает или играет, но и то, как он растет как личность – учится дисциплине, отношению к образованию, уважению, работе в команде и любви к спорту. Рада быть причастной к такому важному этапу развития детского хоккея в нашем городе, — прокомментировала Ольга Алейникова.

По предварительной информации в каждом возрасте будут набираться команды по 30 человек. Набор открыт для всех. Первые просмотры по физподготовке для желающих заниматься хоккеем пройдут в «Айсберге» уже 18, 19 и 20 мая.

После 1 августа в академии уже начнутся полноценные тренировки на «земле» и на льду. Старший возраст игроков будет участвовать в наиболее крупных турнирах. Тренерский штаб уже фактически сформирован.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

