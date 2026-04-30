В Челябинске шесть автобусов изменят схему движения 2 мая

Из-за марафона и велогонки, которые пройдут в центре Челябинска 2 мая, временно изменится схема движения автобусов. Как сообщили в МУП «Служба организации движения», проспект Ленина с 6:00 до 15:00 будет перекрыт в границах улиц Цвиллинга и Лесопарковой, поэтому автобусы будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.

Речь идет про автобусы №2, 4, 14а, 58, 64, 81.

2 мая челябинцы будут участвовать в легкоатлетической эстафете, кольцевой велогонке и гонке на лыжероллерах. Эстафета начнется в 10:00. На старт выйдут 2,5 тысячи участников, они преодолеют дистанцию в 5 945 метров по проспекту Ленина.

