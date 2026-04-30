СК начал проверку после нападения собаки на подростка в Челябинске

27 апреля во дворе дома на улице Социалистической в Металлургическом районе на 13-летнюю девочку напали собаки. Одна из них укусила за лапу ее питомца. Местные жители сообщают, что хозяйка собак постоянно отпускает собак на самовыгул.

Следственный комитете начал доследственную проверку ситуации, чтобы установить признаки уголовного преступления по статье «Самоуправство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

