Никаких помидоров на тротуарах и обочинах: на северо-западе Челябинска прошел рейд по незаконным точкам торговли

Фото: Управление по контролю и координации благоустройства территории города Челябинска.

Управление по контролю и координации благоустройства территории города Челябинска провело рейд по торговле в неустановленном месте. На этот раз проверили адреса Чичерина, 36 и 40-летия Победы, 3.

- На любителей поторговать без разрешения составлены протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в административную комиссию для назначения штрафов, - отчитались в Управлении.

В ведомстве напомнили, что в Челябинске нельзя торговать без разрешения на обочинах дорог, газонах, тротуарах и остановках общественного транспорта.

