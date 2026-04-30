Доверие до добра не доводит: челябинский подросток лишил родителей 2 млн рублей

В полицию Челябинска поступило заявление от 47-летней женщины — она обнаружила пропажу крупной суммы из семейного бюджета. Как выяснилось при разговоре, к исчезновению накоплений причастен ее несовершеннолетний сын. Напуганный угрозами звонивших, подросток отдал курьеру более 2 миллионов рублей, которые копили родители.

Схема оказалась многоходовой и рассчитанной именно на детскую психику. Сначала 14-летнему челябинцу пришло сообщение от неизвестного абонента, представившегося школьным секретарем. Мальчика попросили пройти авторизацию и продиктовать код из смс, что он и сделал. Вскоре раздался звонок от лжесотрудника службы безопасности портала «Госуслуги», который убедил подростка, что доступ к аккаунтам его семьи уже получили мошенники. Злоумышленник добавил: от имени его родителей якобы уже ушли деньги на поддержку враждебной страны, и теперь взрослым грозит реальный срок.

Подросток поверил и решил спасать родных. Он четко выполнял инструкции лжесиловика: собрал все наличные и передал их подъехавшему курьеру. Предлогом для передачи была необходимость «декларирования» денег. Лишь спустя время родители обнаружили пустые тайники и, поговорив с сыном, сразу обратились в отдел полиции «Калининский».

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

