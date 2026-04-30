«Покажем, что нас не сломать»: акция «Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в онлайн-формате

В прошлом году акция впервые за долгое время проходила в офлайн-формате. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году акция «Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в онлайн-формате без традиционного шествия. Такое решение принято сегодня на заседании антитеррористической комиссии Челябинской области.

Как рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обязательно почтим наших героических предков и покажем, что нас не сломать.

Текслер объяснил, что ситуация, связанная с террористическими угрозами со стороны врага, усложнилась, при необходимости объявляется беспилотная опасность.

- Понимаю, что такие сигналы как беспилотная опасность вызывает тревогу. Сегодня это наша реальность. Прошу вас сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные сообщения, - резюмировал губернатор.

Напомним, в прошлом году впервые за долгое время Бессмертный полк прошел по улицам в традиционном формате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.