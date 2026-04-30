В Челябинске трамвай сбил женщину, перебегавшую пути в неположенном месте

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В центре Челябинская возле дома 80 по Свердловскому проспекту женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте и попала под трамвай. Как рассказали в Госавтоинспекции, сразу после ДТП женщина ушла, видимо, помощь медиков ей не понадобилась. ЧП произошло сегодня, 30 апреля, около 17:00.

Но все же на место вызвали сотрудников Госавтоинспекции, которые выясняют все подробности аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.