В Челябинской области запущен новый канал экстренных оповещений об угрозах атак БПЛА

В Челябинской области начал работу официальный канал экстренной информации «РСЧС Челябинская область» в мессенджере MAX. Его задача — оперативно информировать жителей региона о чрезвычайных ситуациях, в том числе об угрозах нападения с применением беспилотных летательных аппаратов.

Канал был создан по инициативе Министерства общественной безопасности Челябинской области. Все экстренные сообщения из мобильного приложения «МЧС России» автоматически дублируются в этом канале, что обеспечивает максимальную доступность и скорость оповещения для населения.

- Мессенджер MAX включён Минцифры России в «белые списки». Это гарантирует, что канал продолжит функционировать и доставлять уведомления даже при введении ограничений на доступ к сети Интернет, - добавили в Министерстве общественной безопасности.

