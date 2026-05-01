Челябинцы выбирают новые зоны для благоустройства: голосование по нацпроекту в самом разгаре

В Челябинске продолжается голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Успех инициативы подтверждают 14 обновленных территорий, которые в прошлом году стали новыми точками притяжения для горожан всех возрастов, — напомнили на сайте администрации Челябинска. — В 2025 году по решению жителей благоустраивалась пешеходная зона улицы Свободы и парк «Плодушка» в Ленинском районе. Возле федерального центра сердечно-сосудистой хирургии появился новый сквер, а рядом со школой № 141 на ЧМЗ — современная площадка. Жители северо-запада уже оценили обновление пешеходных зон проспекта Победы и сквера на улице Молодогвардейцев, а также благоустройство компактных дворовых территорий.

До 12 июня у горожан есть возможность выбрать, какие локации будут обновлены в 2027 году. Для этого достаточно проголосовать на сайте Госуслуг — увеличить количество благоустроенных мест можно буквально двумя кликами. Голосующий должен быть старше 14 лет.

