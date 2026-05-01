Телефонные аферисты в Челябинской области выманили у школьницы сейф с 1,6 млн рублей

В Сосновском районе Челябинской области мошенники похитили сейф с 1,6 млн рублей, обманув несовершеннолетнюю дочь владельцев денег. Преступники действовали по сложной схеме, используя методы психологического давления.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, все началось со звонка от якобы курьера популярного маркетплейса. Девушка, не заподозрив подвоха, продиктовала код из СМС, который, как ей объяснили, был нужен для подтверждения заказа. Этот код стал ключом для взлома ее личного кабинета на портале «Госуслуги».

Вскоре с ней связались уже другие люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что якобы с ее аккаунта была оформлена доверенность на получение денег «гражданином недружественной страны». Чтобы «доказать невиновность» и помочь следствию, лжесиловики потребовали от девочки в режиме видеозвонка показать квартиру.

Под предлогом «обыска» аферисты выведали у жертвы, где хранятся ценности и деньги. Узнав о наличии сейфа, они сказали вынести его на улицу и передать человеку, который приедет за ним. Девочка, находясь в стрессовом состоянии и доверяя «полицейским», выполнила требование втайне от родителей.

В сейфе находились сбережения семьи — почти 1,6 млн рублей. После того как металлический ящик покинул дом, связь с «сотрудниками» оборвалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

