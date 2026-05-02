Фото: кадр видео челябинского зоопарка.

В челябинском зоопарке провели ежегодную процедуру стрижки альпака. Больше всего внимания досталось самцу по имени Еремей. Ему решили сохранить пушистую шею — чтобы выглядеть внушительнее на фоне самок.

Сотрудники зоопарка признаются: если смотреть на видео, может показаться, что Еремей ведет себя идеально. Но на самом деле перед процедурой успокоительные принимают все участники процесса, а особенно сам клиент. Даже в таком состоянии альпака все время ждет момента, чтобы вскочить и защитить свои личные границы. В этот раз стрижка заняла два часа, и удерживали Еремея три пары рук.

Стрижка альпак в челябинском зоопарке

В зоопарке также раскрыли цифры «экспресс-похудения» после состригания шерсти. Еремей потерял 4 килограмма. Столько же сбросила Дуся. Сильва стала легче на 3,5 килограмма, а Маруся — на 3 килограмма. При этом самым чистоплотным признали Еремея — в его шерсти оказалось меньше всего опилок, листвы и другого мусора.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

