В Челябинске у памятника добровольцам-танкистам открылась выставка об участниках Великой Отечественной войны

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области.

У памятника «Добровольцам-танкистам» в Челябинске на улице Кирова открылась новая планшетная выставка. Ее подготовил Объединенный государственный архив Челябинской области к 81-й годовщине Победы. Название экспозиции — «„Прошу считать мобилизованным...“ Судьбы и подвиги южноуральцев — добровольцев Великой Отечественной войны».

На выставке представлены архивные документы, которые рассказывают о солдатах-добровольцах 1941–1945 годов. Рядом размещены копии заявлений жителей Челябинской области с просьбой отправить их на фронт. Эти письма люди подавали в военкоматы в первые дни войны. Информация о судьбах добровольцев чередуется с краткими историческими справками об основных наступательных и оборонительных операциях, в которых участвовали южноуральцы.

22 июня 1941 года в газетах опубликовали указ о мобилизации военнообязанных 1905–1918 годов рождения. Она начиналась с 23 июня. Всего за первую неделю войны по стране призвали 5,3 миллиона человек, включая около 500 тысяч офицеров запаса.

На Южном Урале прошли массовые митинги. Власти организовали призывные и сдаточные пункты, готовили для фронта технику и лошадей. Военкоматы работали круглосуточно. Только за первые шесть дней войны из Челябинской области на фронт отправили более 50 тысяч человек. А за все годы войны ряды Красной армии пополнили 388 945 южноуральцев. Их имена внесены в Книгу Памяти на портале «Вспомним всех поименно!».

