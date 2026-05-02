Двух человек из федерального розыска задержали правоохранители во время рейда в Челябинске

Рейды прошли 1 мая. Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Силовики досмотрели в Челябинске за один день 385 машин. Контрольно-проверочные мероприятия провели 1 мая сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, Челябинской таможни и МТУ Ространснадзора по УрФО. Основное внимание уделяли выявлению и пресечению перевозки запрещенных предметов, которые могут использовать в противоправных целях во время майских праздников.

По итогам профилактических рейдов, за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 15 человек. Троих иностранцев выдворили за пределы России. Еще семь автоперевозчиков получили штрафы за нарушения в сфере транспортной безопасности, правил перевозки пассажиров и за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, задержаны двое граждан, находившихся в федеральном розыске. Проверки продолжаются.

Силовики просят жителей и гостей региона с пониманием относиться к проводимой работе — все меры направлены на обеспечение безопасности людей.

