Троих подростков, напавших на мужчину в трамвае, задержала полиция

Подростки распылили газ в трамвае. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Полицейские нашли всех троих участников инцидента, который произошел вечером 30 апреля в трамвае №22. Оперативники отдела полиции «Курчатовский» установили личности молодых людей, распыливших газ в лицо пассажиру.

Виновными оказались местные жители 2008 и 2009 годов рождения. Двое из них — несовершеннолетние. Ранее на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних они не состояли.

С задержанными и их родителями уже провели профилактические беседы. В отношении законного представителя одного из подростков составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

