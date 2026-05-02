Зафиксирован выход нефтепродуктов из реки Игуменки: в минэкологии объяснили причину загрязнения реки Миасс

Челябинцы сообщили о появлении маслянистых пятен на реке у дома.

В министерстве экологии Челябинской области подтвердили факт загрязнения реки Миасс.

— Зафиксирован выход нефтепродуктов из реки Игуменки, — сообщили КП-Челябинск в ведомстве. — Ответственные службы оповещены: муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» и природоохранная прокуратура.

Пятно на реке Миасс

Маслянистую пленку на реке Миасс и неприятный запах заметили жители ближайших домов. Они сняли инцидент на видео и рассказали, что чувствуют мазутный запах.

Аналогичный случай загрязнения был регистрирован в августе 2025 года. Тогда маслянистая пленка обнаружилась в районе Ленинградского моста. Сотрудники областного минэкологии выяснили, что причиной стала подземная река Игуменка, в которую попадает много ливневых стоков. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов, под мостом установили плавучие ограждения, а само пятно убрали с помощью специального абсорбента.

