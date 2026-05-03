Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 4:56

Загорелась деревянная перегородка: пожарные потушили сауну в фитнес-центре Магнитогорска

Во время пожара в сауне фитнес-центра Магнитогорска эвакуировались 43 человека
Василий КРУЧИНИН
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В Магнитогорске Челябинской области 2 мая произошел пожар в здании крупного фитнес-центра. Возгорание в сауне на первом этаже охватило 30 квадратных метров. Большинство посетителей и персонал эвакуировались самостоятельно, два человека были спасены пожарными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС:

— Самостоятельно из здания эвакуировались 43 человека, еще 2 человека спасены с использованием спасательных устройств.

Пострадавших во время пожара нет. В ликвидации принимали участие 24 сотрудника МЧС, а также 6 единиц техники. Известно, что внутри сауны вспыхнула деревянная перегородка. Причина возгорания будет устанавливаться специалистами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.