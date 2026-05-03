Загорелась деревянная перегородка: пожарные потушили сауну в фитнес-центре Магнитогорска

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В Магнитогорске Челябинской области 2 мая произошел пожар в здании крупного фитнес-центра. Возгорание в сауне на первом этаже охватило 30 квадратных метров. Большинство посетителей и персонал эвакуировались самостоятельно, два человека были спасены пожарными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС:

— Самостоятельно из здания эвакуировались 43 человека, еще 2 человека спасены с использованием спасательных устройств.

Пострадавших во время пожара нет. В ликвидации принимали участие 24 сотрудника МЧС, а также 6 единиц техники. Известно, что внутри сауны вспыхнула деревянная перегородка. Причина возгорания будет устанавливаться специалистами.

