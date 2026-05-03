Виновных накажут: в МЧС начали внеплановые проверки готовности к лесным пожарам в весенне-летний сезон

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС усилили контроль за подготовкой территорий к весенне-летнему пожароопасному сезону. На Южном Урале стартовали внеплановые проверки готовности населенных пунктов и объектов к возможным лесным и ландшафтным пожарам. Особое внимание уделяется тому, смогут ли местные власти и организации предотвратить переход огня с природных территорий на жилые зоны.

Инспекторы проверяют, есть ли вокруг населенных пунктов защитные полосы из распаханной земли, убрана ли сухая трава и мусор возле лесов, а также ликвидированы ли незаконные свалки. Такие рейды сейчас проходят во всех районах Челябинской области.

Если специалисты обнаружат нарушения, виновных ждет административная ответственность. В МЧС просят жителей не жечь сухую траву и мусор — это самая частая причина весенних пожаров. Проверки продлятся до конца пожароопасного сезона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.