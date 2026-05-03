Сухие ветки и коммунальные отходы: прокуратура заинтересовалась свалкой мусора на городском кладбище Верхнего Уфалея

Прокуратура Верхнего Уфалея в Челябинской области провела выездную проверку после жалобы жителей в социальных сетях. Поводом стало ненадлежащее состояние городского кладбища. Его территория была завалена отходами. Соседство мусора с местами памяти вызвало возмущение горожан.

– Крик души! Мусор достиг в длину не менее 10 метров, а высота уже больше метра, – написала жительница города.

На месте захоронений, в том числе рядом с могилами участников специальной военной операции, проверяющие обнаружили множество незаконных свалок. Недалеко от могил складировали твердые коммунальные отходы, сухие ветви деревьев и полипропиленовые изделия.

Прокуратура внесла представление главе Верхнеуфалейского городского округа с требованием немедленно устранить нарушения. Рассмотрение документа и уборка кладбища остаются на контроле надзорного ведомства. За несоблюдение санитарных норм ответственным лицам грозит административная ответственность.

