«Вернулись после зимовки»: в пруд челябинского зоопарка вновь выпустили карпов кои

С наступлением тепла в челябинском зоопарке вновь открылся сезон декоративных карпов. В пруд зоны отдыха выпустили красочных японских рыбок кои. Наблюдать за ними — сплошное удовольствие, уверены сотрудники организации:

— Карпы кои вернулись после зимовки. Рыбы по-прежнему прекрасны, и долгое наблюдение за ними погружает в мягкую медитацию.

Однако отдых у воды может омрачиться, если посетители забудут о правилах. Работники зоопарка настоятельно просят гостей их соблюдать. Купание в пруду опасно для жизни, вода не предназначена для гигиены, а за детей на территории отвечают взрослые. В воду нельзя бросать монетки и любые другие посторонние предметы. А также запрещено ловить рыб. Два года назад одного из карпов уже пришлось спасать после того, как на него устроили рыбалку.

