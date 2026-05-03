Льготы для пенсионеров: на Южном Урале для дачников запустили 17 межмуниципальных автобусных маршрутов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В Челябинской области стартовал сезон дачных перевозок. В регионе запустили 17 межмуниципальных садовых маршрутов, которые будут работать до 15 октября. Больше всего рейсов — 11 автобусов — отправляются из Челябинска, еще пять из Магнитогорска и один из Златоуста. На всех маршрутах пустили автобусы большого класса.

Цена билета зависит от направления и дальности поездки. Проезд обойдется дачникам от 60 до 150 рублей. При этом пенсионеры (женщины с 55 лет и мужчины с 60) могут ездить со скидкой 50%.

— Индексация этого года незначительная, ниже инфляции, там менее 10%, — уточнил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

В этом году на некоторых маршрутах произошли небольшие изменения. Например, на направлении № 102с добавили две новые остановки «Березка» и «Базы отдыха». В Магнитогорске автобусы вернулись на обычный маршрут после окончания ремонта путепровода «Северный переход». Остальные корректировки касаются только расписания — их сделали с учетом пожеланий пассажиров.

