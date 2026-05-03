Купюры грязные: пенсионер поверил мошенникам и отдал им все сбережения с банковского счета

60-летний житель Златоуста в Челябинской области стал жертвой многоходовой комбинации аферистов. Все началось со звонка неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги». Она убедила пенсионера продиктовать личные и паспортные данные якобы для корректировки трудового стажа и перерасчета пенсии. Мужчина поверил и выполнил просьбу.

Следом пенсионеру позвонили уже «сотрудники ФСБ и Центробанка». Они сообщили о взломе личного кабинета, попытке хищения средств и даже пригрозили уголовной ответственностью за пособничество недружественным странам. Под их давлением златоустовец поехал в Челябинск, снял со счета все сбережения — 1,6 миллиона рублей — и передал деньги незнакомому курьеру.

— Мошенники объяснили это тем, что деньги являются «мечеными и грязными», их необходимо срочно обменять на «законно добытые» купюры, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Спустя пару дней преступники снова вышли на связь и потребовали от пенсионера продать личный автомобиль. Только тогда мужчина заподозрил обман и рассказал обо всем родственникам. Те немедленно посоветовали обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

