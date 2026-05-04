В аэропорту Челябинска утром 4 мая задерживаются несколько рейсов

Задерживаются рейсы на прилет и вылет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинский аэропорт утром 4 мая не успели вовремя добраться самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Столичный рейс совершил посадку с часовым запозданием. Прибытие рейса из Санкт Петербурга отложено с 4:55 до 11:20. А самолет из Сочи должен был приземлиться в Челябинске в 5:35. Однако фактически его ждут в 7:50.

Работу аэропортов Санкт-Петербурга и Сочи накануне ограничивала Росавиация для обеспечения безопасности полетов.

Утром понедельника также задерживается авиарейс «Челябинск – Москва». Самолет хотели отправить в столицу в 5:50, но вылет перенесли на 11:55. В московских аэропортах сегодня действуют ограничения, воздушные суда принимают и отправляют только по согласованию.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

