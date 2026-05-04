Водители в замешательстве: на загруженном перекрестке в Челябинске возникла путаница из-за погасшего светофора

Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске утром 4 мая перестал работать светофор на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Движение на участке оказалось затруднено. В утренний час пик водители с трудом разбирались, чья очередь ехать.

Чтобы справиться с ситуацией, на перекресток прислали регулировщика. По сообщениям очевидцев, работать ему приходится в отчаянных условиях, но дороге лужи и проезжающие машины поднимают волны брызг.

Пробки на участке больше нет, но не все челябинские водители оказались морально готовы и сумели вспомнить нужные сигналы, некоторых регулировщику приходится направлять посредством устных советов и пантомимы.

