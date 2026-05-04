«Все по плану»: в Челябинске к генеральной репетиции парада на площади Революции установят трибуны

9 мая в Челябинске планируют провести парад и концерт. Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске начали устанавливать флаги и монтировать трибуны на площади Революции перед празднованием Дня Победы.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Как рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, эту работу завершат к генеральной репетиции парада, которая состоится 7 мая.

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

— Все мероприятия 9 мая у нас по плану, в 11:00 торжественное построение, вечером концерт у Торгового центра, — уточнил Сергей Авдеев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.