«В +21 находиться с отоплением неправильно»: в Челябинске начинают отключать батареи

Мэр Алексей Лошкин поручил отключать отопление поэтапно

В администрации Челябинска в понедельник 4 мая выпустили официальное распоряжение об окончании отопительного сезона. Об этом сообщил врио вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

— Всем ресурсоснабжающим организациям дано поручение о переводе систем на летнее горячее водоснабжение, — уточнил Сергей Кочетков.

— Здесь особое внимание на поэтапность отключения, — указал глава города Алексей Лошкин. — До конца рабочей недели мы должны уложиться. С учетом температур, которые будут достигать +21 градуса, находиться с отоплением неправильно.

