Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 7:17

Челябинцы 421 раз за неделю пожаловались на брошенные самокаты

В Челябинске продолжают забирать электросамокаты на штрафстоянку
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Павел ПОНОМАРЕНКО
Самокат эвакуируют, если он стоит в неподходящем месте дольше двух часов

Самокат эвакуируют, если он стоит в неподходящем месте дольше двух часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

От челябинцев за прошедшею неделю приняли 421 жалобу на брошенные на улицах самокаты. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. Данные передают операторам кикшеринга.

— Операторы в большинстве случаев их убирают, — уточнил Дмитрий Агеев. — Там, где сигналы не отработаны, районные администрации убирают самокаты на штрафстоянку.

На отработку жалоб у сервисов аренды самокатов обычно уходит от часа до полутора часов. Рекордно быстрая реакция – 15 минут. А на штрафстоянку двухколёсный й транспорт увозят, если его не могут убрать с улицы более двух часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.