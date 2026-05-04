«Единая Россия» и Федерация профсоюзов Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением партии «Единая Россия» и Федерацией профсоюзов. Документ заключили губернатор Алексей Текслер и председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов.

Стороны договорились совместно защищать трудовые права и социальные гарантии граждан, совершенствовать законодательство в социально-трудовой сфере, реализовывать Народную программу.

— Сегодня профсоюзная организация в масштабах региона и всей страны — это значимая сила, крупнейшее объединение, где главным является человек труда, — отметил Алексей Текслер. — Человек труда сегодня — опора для партии. В соглашении прописаны понятные принципы. Мы делаем все для совершенствования нормативной правовой базы, связанной с защитой трудовых отношений. Это один из главных интересов партии «Единая Россия».

В завершение встречи Алексей Текслер сообщил, что Олег Екимов назначен советником губернатора Челябинской области на общественных началах. Это позволит эффективнее решать вопросы социально-экономического развития региона.