Заплатил 2 млн за покровительство: бизнесмен Ромик Варданян пойдет под суд за взятки экс-главе ГАИ

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске в суд передают уголовное дело директора фирмы «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Бизнесмена обвиняют в даче взятки экс-начальнику ГАИ Челябинска Александру Гайде.

По версии следствия, Варданян потратил более 2 млн рублей, чтобы заручиться покровительством высокопоставленного полицейского. В ответ Гайде поручил подчиненным не наказывать представителей «Капиталстроя» за то, что грузовики компании с нарушениями ездят по Челябинску.

В составе взяток – смартфоны, скидки на покупку Toyota Camry и Volvo S80, наручные часы, бытовая техника, отделочные материалы и строительные работы.

Как рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области, до суда наложили арест на жилой дом предпринимателя стоимостью 60 млн рублей и Mercedes-Benz G500 за 16 млн рублей.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ромика Варданяна и Александра Гайде год назад.

