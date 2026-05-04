«Билет в будущее»: программа «Герои Южного Урала» развивается вместе с участниками

Программа способствует личностному и профессиональному росту участников Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области программа «Герои Южного Урала», созданная для участников специальной военной операции, за год работы значительно изменилась и усилила образовательную часть. Проект изначально задумывался как площадка для подготовки управленцев, однако в процессе стал развиваться вместе со своими участниками.

После каждого модуля общественный совет собирал обратную связь и дорабатывал содержание обучения. Это позволило сделать программу более гибкой и практикоориентированной.

— Сама программа — это, наверное, ребенок. Он родился и в своем процессе он растет и развивается. Что-то ребята получают от своих спикеров, от тем, которые они изучают, а что-то ребята сами дают спикерам и своим кураторам. И в этих вещах, в спорах, иногда рождается действительно та самая истина,— отмечает член общественного совета программы и член фракции партии «Единая Россия» Сергей Бормотов.

К обучению привлечены представители региональной власти, главы муниципалитетов и преподаватели. Участники не только получают теоретические знания, но и проходят стажировки, что позволяет им лучше понять систему управления.

— Очень хорошо, что есть у нас в области такая программа, как «Герои Южного Урала». Она дает возможность ее участникам пройти обучение, способствует их личностному и профессиональному росту. Это не просто курс профессиональной переподготовки, это для них билет в будущее, — подчеркнула мать одного из бойцов и волонтер Аргаяшского округа Гульшида Юмагужина.

Программа поможет им найти свое достойное место в мирной жизни Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По ее словам, именно такие молодые люди, прошедшие испытания СВО, узнавшие настоящую цену жизни, должны помогать нашей стране. Не все из них станут руководителями, но она уверена, что программа поможет им найти свое достойное место в мирной жизни.

Как отмечают организаторы, такой подход формирует устойчивую базу для подготовки будущих управленцев и усиливает кадровый потенциал региона.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

