В Челябинской области число заведений общепита в зоне риска сократилось на 76%

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области продолжается реализация федерального проекта «Общественное питание», направленного на повышение прозрачности расчетов в сфере общепита. Его курирует Управление Федеральной налоговой службы региона. Основная задача — стимулировать предприятия к повсеместному использованию контрольно-кассовой техники и обязательной выдаче кассовых чеков.

— В результате мероприятий, проведенных в 2025 году, количество в 2025 году, количество налогоплательщиков, пребывающих в рисковой зоне (в том числе с низкими показателями выручки), уменьшилось на 76 %. Если на 1 января 2025 года таких заведений было 171, то на начало 2026 года – всего 41 из более чем 1,7 тыс. объектов – участников проекта, — сообщает УФНС.

Применение ККТ и выдача чеков регулируются законодательством РФ и являются не только требованием закона, но и важным инструментом защиты прав потребителей. Чек подтверждает факт оплаты и служит ключевым доказательством при возникновении споров, например, при получении некачественной услуги. Кроме того, прозрачность расчетов способствует созданию здоровой конкурентной среды и пресекает попытки недобросовестных предпринимателей минимизировать налоговые обязательства.

В рамках проекта также выявляются риски, связанные с неофициальным трудоустройством и выплатой зарплат «в конвертах». Налоговое ведомство напоминает, что неприменение ККТ и невыдача чека в точках общественного питания являются нарушением и влекут административную ответственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.