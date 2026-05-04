«Спорт, труд, май»: в Челябинске прошел первый турнир по турецкому подъему с гирей

В Челябинске 1 мая прошел первый турнир по турецкому подъему с гирей. Фото предоставлено организаторами.

1 мая, в День весны и труда в Челябинске в спорткомплексе имени Елесиной, при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда», в рамках фестиваля по силовым видам спорта прошел первый областной турнир по турецкому подъему с гирей.

Специальные упражнения на количество повторов участники, в зависимости от категории, выполняли с гирями 8, 16 и 24 килограмма.

Главный организатор спортивного праздника «Спорт, труд, май» победитель российских и международных соревнований по силовому экстриму и кросс-фиту, известный тренер и ведущий спортивных шоу, руководитель компании «Уралстронг-Силачи Руси» Дмитрий Кононец рассказал, что в турнире за награды боролись почти три десятка участников.

— Для первого турнира, который мы организовали совместно с руководителями детского спортивного клуба «Атлет-Левушка» Олегом и Светланой Леонгардами, такое число участников вполне нормально. Все узнали и попробовали, что такое турецкий подъем с гирей, и у всех хорошо получилось, — прокомментировал итоги соревнований Дмитрий Кононец. — Приходили целыми семьями, провели выходные активно, весело и с пользой для здоровья.

Все участники получили призы. После такого успеха организаторы планируют проводить такие состязания чаще.

Призеры турнира «Спорт, труд, май»

Женщины (гиря 16 кг)

1. Дарья Зоненко — 13 повторов

2. Екатерина Вандышева — 10 повторов

3. Токарева Виктория — 9 повторов

Мужчины (гиря 24 кг)

1. Цыганов Валера — 18 повторов

2. Кононец Дмитрий — 17 повторов

3. Селиверстов Семен и Горшков Евгений — 14 повторов

В рамках фестиваля участники также соревновались и в дисциплине «армейский рывок гири» (быстрое поднятие гири над головой из положения «вис», допускается неограниченное количество смены рук) среди мужчин, женщин и юношей.

