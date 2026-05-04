«Спорт, труд, май»: в Челябинске прошел первый турнир по турецкому подъему с гирей

1 мая, в День весны и труда в Челябинске в спорткомплексе имени Елесиной, при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда», в рамках фестиваля по силовым видам спорта прошел первый областной турнир по турецкому подъему с гирей.
Специальные упражнения на количество повторов участники, в зависимости от категории, выполняли с гирями 8, 16 и 24 килограмма.
Главный организатор спортивного праздника «Спорт, труд, май» победитель российских и международных соревнований по силовому экстриму и кросс-фиту, известный тренер и ведущий спортивных шоу, руководитель компании «Уралстронг-Силачи Руси» Дмитрий Кононец рассказал, что в турнире за награды боролись почти три десятка участников.
— Для первого турнира, который мы организовали совместно с руководителями детского спортивного клуба «Атлет-Левушка» Олегом и Светланой Леонгардами, такое число участников вполне нормально. Все узнали и попробовали, что такое турецкий подъем с гирей, и у всех хорошо получилось, — прокомментировал итоги соревнований Дмитрий Кононец. — Приходили целыми семьями, провели выходные активно, весело и с пользой для здоровья.
Все участники получили призы. После такого успеха организаторы планируют проводить такие состязания чаще.
Призеры турнира «Спорт, труд, май»
Женщины (гиря 16 кг)
1. Дарья Зоненко — 13 повторов
2. Екатерина Вандышева — 10 повторов
3. Токарева Виктория — 9 повторов
Мужчины (гиря 24 кг)
1. Цыганов Валера — 18 повторов
2. Кононец Дмитрий — 17 повторов
3. Селиверстов Семен и Горшков Евгений — 14 повторов
В рамках фестиваля участники также соревновались и в дисциплине «армейский рывок гири» (быстрое поднятие гири над головой из положения «вис», допускается неограниченное количество смены рук) среди мужчин, женщин и юношей.
