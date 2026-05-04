Вратарь Илья Набоков покидает магнитогорский ХК «Металлург»

Илья Набоков. Фото: ХК «Металлург»

В хоккейном клубе «Металлург» анонсированы изменения в составе. Команду покинет вратарь Илья Набоков. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Хоккеист поблагодарил за поддержку всех тренеров, персонал клуба и болельщиков:

— Это бесценный опыт. Металлург для меня не просто команда, это — половина моей жизни длиной в 12 лет. Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся.

Известно, что у Набокова уже подписан контракт с командой НХЛ «Колорадо Эвеланш», которая в данный момент борется за Кубок Стэнли. Магнитогорский «Металлург», тем временем, накануне проиграл «Ак Барсу» и выбыл из гонки за главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина.

