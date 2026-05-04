Прием заявок от челябинцев на Бессмертный полк-онлайн кончится через два дня

В Челябинской области завершается прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Подать информацию о своём ветеране жители региона могут до 6 мая через официальный сайт акции или с помощью бота в мессенджере Макс.

В 2026 году очное шествие в регионе проводиться не будет — такое решение принято в целях обеспечения безопасности. Для участия в онлайн-формате южноуральцам необходимо загрузить фотографию и рассказать о своем герое — ветеране или труженике тыла. Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 по местному времени.

На сайте акции также будут доступны плейлист с песнями военных лет, материалы об истории Победы и ключевых датах, а также сервис для создания поздравительной открытки.

Еще один способ присоединиться к акции — рассказать о своём ветеране в социальных сетях. Для этого можно опубликовать на личной странице портрет героя Великой Отечественной войны и историю его боевого или трудового пути.

В регионе продолжается и акция «Окна Победы»: портреты участников войны размещают в окнах домов, учреждений и автомобилей так, чтобы изображение сохранилось и не было повреждено.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

