Мама оставила пятилетнюю дочь-инвалида одну на 30 часов: теперь ее будут судить и могут лишить родительских прав

Мама оставила девочку одну на 30 часов, та была вынуждена просить помощи у прохожих с балкона. Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области, пресс-служба Прокуратуры Челябинской области

Под суд пойдет мама, которая оставила одну пятилетнюю дочь-инвалида. Ребенок просидел в запертой квартире один больше 30 часов, а потом начал кричать с балкона и звать на помощь. Это произошло 12 апреля на улице Молодогвардейцев в Челябинске.

Девочку изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав. Помимо этого, 24-летнюю маму обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию и оставлении в опасности.

– Обвиняемая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, – отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь молодая мама ответит перед судом за то, что оставила ребенка в опасности.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

