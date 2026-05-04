Челябинцы завоевали золото на чемпионате Европы по шахбоксу

Фото: Федерация шахбокса Челябинской области

В Стамбуле завершились престижные международные соревнования по шахбоксу, где спортсмены из челябинской школы «Буревестник» показали выдающиеся результаты. Три ее воспитанника стали чемпионами Европы, подтвердив высокий уровень подготовки российских спортсменов.

В женском турнире победу одержала Амина Ахмадулина, а среди мужчин не было равных Сергею Файзуллоеву и Никите Алюшкину. Успех стал возможен благодаря профессионализму наставников: Ахмадулина и Файзуллоев тренировались под руководством Алексея Шаховского, а Алюшкин — под совместным руководством Ильгиза Фасхутдинова и Шаховского.

Победа челябинских спортсменов укрепила репутацию российской школы шахбокса и вписала новую яркую страницу в историю отечественного спорта, сообщает ИА «Уральский меридиан».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.