Салют на 9 Мая в Челябинске проведет екатеринбургская компания

Комитет по культуре администрации Челябинска заключил контракт с екатеринбургским ООО «Организатор» на проведение праздничного салюта в честь Дня Победы в этом году. Стоимость работ составила 3,5 млн рублей, компания стала единственным участником закупки и снизила цену контракта на 10 тыс. рублей.

ООО «Организатор» зарегистрировано в Екатеринбурге с 2017 года и занимается организацией фейерверков, концертов, а также техническим сопровождением мероприятий. В 2022 году «Организатор» уже выполнял контракт на музыкальное сопровождение фейерверка в Челябинске.

Праздничный салют начнется 9 мая в 22:00 на набережной реки Миасс, его продолжительность составит 12 минут. Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным и многоуровневым.

