На трассе Челябинск — Екатеринбург появилась параллельная дорога на полигон ТБО

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области строят новый полигон ТБО близ деревни Чишма. Для обеспечения строительства построена отдельная автодорога, она пролегает параллельно участку трассы М5 от Челябинска до Екатеринбурга. Впоследствии она будет задействована в логистике вывоза мусора и эксплуатации полигона, сообщает минэкологии Челябинской области. Дорога построена в рамках концессионного соглашения.

Расчетная мощность будущего полигона - 168 тысяч тонн отходов в год. Полигон в Чишме позволит разгрузить существующую площадку в Полетаево, которую построили после закрытия городской свалки в Челябинске.

