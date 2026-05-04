Завод в Магнитогорске сертифицировал стальные канаты для рыбопромыслового флота

Фото: ММК-Метиз

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» завершилась обязательная сертификация стальных канатов, предназначенных для использования на судах рыбопромышленного комплекса. Проверка подтвердила, что продукция полностью соответствует действующим государственным стандартам по безопасности и качеству.

Канаты, изготовленные по ТУ 25.93.11-226-00187240-2024, разработаны специально для оснащения рыболовных судов и рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях, включая воздействие морской воды и высокие нагрузки при работе с кошельковыми неводами. Теперь на упаковку и сопроводительную документацию будет наноситься специальный знак соответствия, подтверждающий качество продукции.

