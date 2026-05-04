В Челябинской области скончался депутат-участник СВО

Алексей Кугенев. Фото: Нагайбакское телевидение

Депутат Нагайбакского районного собрания, ветеран специальной военной операции Алексей Кугенев скончался сегодня, 4 мая. Об этом рассказали в администрации муниципального округа. О причинах смерти депутата не сообщается.

Алексей Кугенев родился в 1970 году в поселке Балканы в нагайбакской семье. Его родители трудились в совхозе: отец — трактористом, мать — дояркой. В 1985 году окончил восемь классов Фершампенуазской средней школы, затем получил профессию тракториста и водителя. Служил в Советской Армии в Чехословакии, после чего работал в силовых структурах — МВД, военизированной охране, службе судебных приставов.

В 2024 году принимал участие в СВО в составе добровольческого формирования, имел статус ветерана боевых действий. Кугенев был членом партии «Единая Россия», возглавлял штаб хуторского казачьего общества «Станица Нагайбакская» и окружной штаб по поддержке спецоперации. Его трудовая и общественная деятельность отмечена уважением коллег и жителей округа. До последних дней Алексей Кугенев активно участвовал в общественной и депутатской деятельности, был членом окружного штаба по поддержке СВО.

