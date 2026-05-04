В Челябинске открылась первая муниципальная школа по самбо

Фото: Алексей Лошкин / МАХ

В Челябинске состоялось торжественное открытие первой муниципальной спортивной школы самбо. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска, председатель областной федерации самбо Алексей Лошкин. Они оценили возможности новой тренировочной базы «Самбо 74», пообщались с тренерами и первыми воспитанниками.

В настоящее время в школе занимаются 74 спортсмена, однако уже в ближайшее время планируется принять еще более 250 учеников. Новая площадка стала современной и комфортной базой для развития самбо в городе. По словам организаторов, теперь у этого вида спорта в Челябинске появился свой собственный дом. В короткие сроки в зале были созданы все необходимые условия для тренировок: отремонтированы стены и потолки, заменено напольное покрытие и инженерные коммуникации, обустроены тренерские и раздевалки, закуплены современные тренажеры.

Особое внимание уделено безопасности — в зале уложен плотный и упругий борцовский ковер площадью 170 кв. м с четырьмя зонами для борьбы, а сама конструкция помещения, как отмечают именитые спортсмены, минимизирует риски травматизма.

«Самбо 74» станет базовой площадкой для развития самбо в Челябинске. Школа ориентирована на детей и подростков, приобщение их к активному образу жизни и спорту. Занятия проводятся абсолютно бесплатно, что соответствует задачам партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». В планах — открытие ещё как минимум пяти подобных залов в разных районах города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.