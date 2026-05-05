В аэропорту Челябинска утром 5 мая задерживаются рейсы

От расписания отклонились более 15 рейсов

В челябинском аэропорту утром 5 мая задерживается множество рейсов. Минувшей ночью воздушная гавань прерывала работу из-за режима ракетной опасности. По той же причине самолеты не принимали и не отправляли также аэропорты других российских городов.

С 4:54 Росавиация дала добро на возобновление полетов из Челябинска.

С запозданием из города смогли отправиться рейсы в Сочи, Анталью, Хургаду, Москву и Санкт-Петербург.

Позже намеченного в расписании срока планируют вылеты четырех рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Например, рейс, который должен был состояться в 7:00, отложен до 14:00.

С опозданием в Челябинск во вторник прибудут самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Сочи. Задержки достигают шести с половиной часов.

