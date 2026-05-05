В Челябинской области и.о. командира батальона получил срок за взятку

В Челябинской области суд признал и.о. командира батальона виновным в получении взятки. Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, в 2024 году в Чебаркуле отец заплатил старшему сержанту 300 тыс. рублей, чтобы тот незаконно отпустил его сына со службы.

Теперь и.о. комбата приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы, обязали выплатить 1,5 млн рублей штрафа, лишили воинского звания. Вдобавок мужчине на пять лет запретили занимать руководящие должности в госорганах.

Сам военнослужащий вину не признал.

