Туристка из Санкт-Петербурга сломала ногу в горах Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области туристке потребовалась экстренная помощь спасателей.

Женщина в составе группы путешественников приехала на Южный Урал из Санкт-Петербурга. 4 мая туристы отправились к горе Нургуш. Но в пути женщина оступилась и так неудачно упала, что сломала лодыжку. О продолжении похода не могло быть и речи.

Туристы стали звонить в экстренные службы и сумели передать свои координаты.

Как рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области, пострадавшую женщину нашли. Ее на квадроцикле довезли до кордона, а там передали бригаде скорой помощи.

