Силовики задержали челябинца, обслуживавшего четыре сим-бокса

Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ФСБ и полиции задержали 31-летнего мужчину по подозрению в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

По версии следствия, челябинец работал на телефонных мошенников. По заданию неизвестных руководителей он снял в городе четыре квартиры, установил в каждой по сим-боксу (устройству, позволяющему открыть мобильный колл-центр) и следил за тем, чтобы оборудование исправно работало.

Во всех квартирах провели обыски, Сим-боксы изъяли.

— Установлено, что терминалы работали с виртуальными сим-картами. Также в ходе обыска были изъяты ноутбук, мобильный телефон и технические средства для осуществления видеосвязи, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как рассказали в региональном УФСБ, у челябинца уже не впервые возникают проблемы с законом. Ранее его судили за участие в незаконном обороте наркотиков.

Теперь же горожанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в миллион рублей.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

