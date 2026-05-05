Суд ввел процедуру наблюдения по делу о банкротстве «ДЕЗ Калининского района»

«ДЕЗ Калининского района ранее лишили лицензии на обслуживание многоэтажек»

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в деле о банкротстве управляющей компании «Дирекция единого заказчика Калининского района».

Как сообщили в пресс-службе суда, временным управляющим УК назначили члена ассоциации арбитражных управляющих «Паритет» Оксану Амарову.

Результаты наблюдения в суде планируют изучить 5 октября.

Напомним, «ДЕЗ Калининского района» многократно критиковали в мэрии. На работу управляй жаловались жильцы. В конце концов прокуратура подтвердила, что нарушения есть, а Госжилинспекция лишила компанию лицензии. После этого УК попросила признать себя банкротом.

