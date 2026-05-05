В Челябинской области отменена беспилотная опасность

В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в 13:51 сообщило региональное правительство.
По данным Росавиации, городской аэропорт возобновляет прием и отправку судов.
Напомним, режим беспилотной опасности ввели в 10:43 5 мая. А минувшей ночью в Челябинской области объявляли тревогу из-за ракетной опасности. Южноуральцам рекомендовали взять воду, еду, документы и прятаться в убежищах.
