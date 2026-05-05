На Южном Урале 6 мая перестанут действовать весенние дорожные ограничения

В Челябинской области заканчиваются ограничения для водителей, введенные ради весенней просушки дорог. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Машинам с нагрузкой на ось более 6 тонн запрещено выезжать на региональные трассы в период с 6 апреля по 6 мая. За соблюдением запрета следит передвижной пункт весогабаритного контроля.
— Проверки в первую очередь проводились по жалобам жителей на перегруженные грузовики, разрушающие дороги, —сообщили в миндортрансе.
Следить за перегрузом намерены и после снятия сезонных ограничений. За нарушения перевозчика могут оштрафовать на сумму от 150 до 600 тыс. рублей.
