Пришла в гости и увидела пакет с деньгами: на Южном Урале женщина спьяну обокрала вдову участника СВО

Деньги вернули вдове и ее отцу. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейским удалось вернуть почти полмиллиона рублей вдове участника СВО.

Деньги были частью выплаты, полученной 49-летней женщиной после гибели мужа.

Жительница Октябрьского заметила, что наличные пропали после визита гостей и обратилась за помощью в МВД.

Как рассказали в региональном полицейским главке, воровкой оказалась 48-летняя гостья. Она призналась, что была пьяна, увидела на диване пакет с деньгами и решила его присвоить.

Украденное женщина не успела потратить, так что полицейские изъяли деньги и вернули законной владелице. А в отношении позарившейся на чужие средства гостьи возбудили уголовное дело о краже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.